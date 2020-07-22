В США полицейские напали на российских журналистов

Фото: РИА Новости/Зак Вилкинсон

На сотрудников СМИ из России, освещавших протесты в Портленде, напали американские полицейские, об этом сообщает РИА Новости.

Российские журналисты снимали репортаж о ситуации в Портленде, где идут акции против расизма. Ее участники осаждали местный суд. В здании находились представители федеральных правоохранительных органов, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей.

Инцидент с нападением произошел с оператором Первого канала Вячеславом Архиповым и его коллегой Юлией Ольховской. Мужчина снимал, как протестующие пытались поджечь вход в здание суда, после чего его ударили дубинкой по руке и повалили на землю. Камеру при этом отобрали и разбили. На Ольховскую также напали: у нее отобрали телефон, на который она дублировала съемку, а также сорвали с головы шлем. В результате этого она надышалась слезоточивым газом. Ей потребовалась медицинская помощь.

Оба журналиста были с бейджами с надписью: "Пресса".

Директор Дирекции информационных программ Кирилл Клейменов выразил надежду, что обошлось без серьезных травм.

"К счастью, люди живы, небольшой ущерб есть для здоровья, но обошлось, надеюсь, без серьезных травм. Надеюсь. Посмотрим, что там у оператора с рукой", – приводит агентство слова Клейменова.

Кроме этого, поддержку пострадавшим готов оказать Союз журналистов России. Там заявили, что имеют связь с Международной федерацией журналистов. По словам секретаря СЖР Тимура Шафира, все случаи, связанные с незаконной и немотивированной агрессией, должны рассматриваться в правовом поле. Следить за этим он призвал СМИ, чьи журналисты пострадали.

Протесты в США начались после насильственной смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в результате удушающего приема, который к нему применил полицейский в ходе задержания. Он подозревался в оплате товаров поддельным денежным знаком.

Впоследствии движение Black Lives Matter стихийно распространилось и в других странах.