Захарова прокомментировала санкции США в отношении Кадырова

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала американские санкции в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
На своей странице в Facebook она отметила, что Россия ответит на данные меры со стороны США. Захарова подчеркнула, что российские меры будут разработаны, несмотря на сложность зеркального ответа.
СМИ: «ПОМПЕО ЗАЯВИЛ, ЧТО ГОСДЕП США ВНЕС ГЛАВУ ЧЕЧНИ КАДЫРОВА В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК"» Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем.Опубликовано Марией Захаровой Понедельник, 20 июля 2020 г.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео объявил о санкциях, которые вводятся против Кадырова. Он отметил, что глава Чеченской Республики ответственен за "многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни".
6 июля в Великобритании опубликовали список персональных санкций, касающийся нарушений прав человека. В него вошли 25 граждан РФ, которые, по мнению британских политических элит, причастны к смерти юриста Сергея Магнитского.
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