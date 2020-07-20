Фото: Москва 24/Александр Авилов
США вводят санкции против Рамзана Кадырова, сообщает ТАСС. Как говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, Вашингтон считает главу Чеченской Республики причастным к нарушениям прав человека.
"Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни", – говорится в заявлении.
Ранее из-за санкции на Рамзана Кадырова был удален его аккаунт в Instagram. Аккаунты главы Чеченской Республики уже блокировались в 2017 и 2018 годах. Тогда он заявил, что это делалось из-за опасения американских властей, что жители США будут читать посты политика.
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