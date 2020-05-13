В Facebook объяснили удаление аккаунта Кадырова в Instagram

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Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram удален из-за санкций против него, сообщил РИА Новости представитель компании Facebook.

Собеседник агентства уточнил, что, будучи американской компанией, они действуют в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимают меры для выполнения своих правовых обязательств.

"В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами", – добавил он.

Аккаунты Кадырова уже блокировались в 2017 и 2018 годах. Тогда Кадыров заявил, что это делалось из-за опасения американских властей, что жители США будут читать посты политика.