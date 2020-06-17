Кадыров отверг обвинения в покушении на грузинского журналиста

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу якобы хотели совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габунию, нецензурно оскорбившего Владимира Путина.
"Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит", – написал глава Чечни в Telegram. При этом он добавил, что власти Грузии "делают глупые заявления".
В то же время Кадыров подчеркнул, что россияне не забыли слова Габунии. Он призвал грузинского журналиста встать на колени и попросить прощения, передает News.ru.
Кадыров призвал Габунию "сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок", указав, что грузинский журналист останется его врагом, если не сделает этого.
Ранее Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании гражданина России в рамках расследования дела по факту подготовки заказного убийства.
Гендиректор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный якобы планировал ликвидировать Габунию по заказу Кадырова.
7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался в адрес Путина. После этого здание телеканала закидали вениками, яйцами и бутылками.
Собравшиеся потребовали уволить гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию, а некоторые сотрудники покинули телеканал. Габунию отстранили от эфиров, но увольнять отказались.
Президент России, в свою очередь, заявил, что не собирается инициировать уголовное дело. Путин также не поддержал инициативу применения санкций в отношении Грузии.
Грузинские депутаты поддержали решение Путина не водить санкции
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