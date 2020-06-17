В Кремле прокомментировали обвинения в покушении на грузинского журналиста

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Любые подозрения российских властей в желании совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габунию абсурдны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его утверждению, они не соответствуют действительности, передает РИА Новости.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу хотели совершить покушение на скандального грузинского журналиста Георгия Габунию, нецензурно оскорбившего президента России. В своем телеграм-канале Кадыров написал, что если кто-то действует по его поручению, то он его выполнит.

Глава Чечни добавил, что если задание нужно исполнить тихо, то "находящиеся в глубоком застое ваши страны" об этом не узнают. Песков эти слова комментировать отказался.

Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации был задержан россиянин за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках дела о подготовке заказного убийства. Гендиректор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный якобы планировал ликвидировать ведущего Георгия Габунию, грубо высказавшегося в адрес Владимира Путина в прямом эфире летом 2019 года.

Глава государства тогда отметил, что не собирается инициировать уголовное дело. Он не поддержал инициативу применения санкций в отношении Грузии. Подобное решение российский лидер объяснил "уважением к грузинскому народу".