В Кремле прокомментировали обвинения в покушении на грузинского журналиста

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Любые подозрения российских властей в желании совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габунию абсурдны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его утверждению, они не соответствуют действительности, передает РИА Новости.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу хотели совершить покушение на скандального грузинского журналиста Георгия Габунию, нецензурно оскорбившего президента России. В своем телеграм-канале Кадыров написал, что если кто-то действует по его поручению, то он его выполнит.
Глава Чечни добавил, что если задание нужно исполнить тихо, то "находящиеся в глубоком застое ваши страны" об этом не узнают. Песков эти слова комментировать отказался.
Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации был задержан россиянин за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках дела о подготовке заказного убийства. Гендиректор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный якобы планировал ликвидировать ведущего Георгия Габунию, грубо высказавшегося в адрес Владимира Путина в прямом эфире летом 2019 года.
Глава государства тогда отметил, что не собирается инициировать уголовное дело. Он не поддержал инициативу применения санкций в отношении Грузии. Подобное решение российский лидер объяснил "уважением к грузинскому народу".
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