Новый гендиректор "Рустави 2" не будет увольнять Габунию

Фото: телеграм-канал Караульный

Грузинский телеведущий Георгий Габуния, которого отстранили от работы после нецензурных высказываний в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания, сообщил новый гендиректор телекомпании "Рустави 2" Паата Салия.

Он отметил, что не является ни сторонником, ни поклонником работы Габунии.

"Я уже сказал и зафиксировал позицию, что все остаются на своих местах", – приводит слова Салии Sputnik Грузия.

18 июля гендиректора телеканала "Рустави 2" Нику Гварамию уволили. Такое решение приняли на партнерском заседании телекомпании. Гражданский реестр Минюста Грузии утвердил на освободившийся пост Паату Салия.

7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. Разразился скандал: здание телеканала закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники. Габунию отстранили от эфиров, но увольнять отказались.

Мать Георгия Габунии оказалась шокирована бурной реакцией общества на выходку сына. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что не собирается инициировать уголовное дело. Российский президент также не поддержал инициативу применения санкций в отношении Грузии. Подобное решение Путин объяснил "уважением к грузинскому народу".