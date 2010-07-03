Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали в прокуратуру

19:19
19:19
Поделиться в социальных сетях:
Фото: соцсети
Грузинский журналист Георгий Габуния, который оскорбил в прямом в эфире Владимира Путина, вызван в Генпрокуратуру Грузии для дачи показаний по делу о хищении денежных средств "Рустави-2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
"В рамках расследования по делу о злоупотреблении служебными полномочиями против законных интересов вещательной компании "Рустави-2", присвоении денег в крупном размере с использованием служебного положения и сокрытии имущества мнимой и/или лицемерной сделкой на опрос в Генпрокуратуру Грузии вызван Георгий Габуния", – сказала собеседница агентства.
По делу о присвоении денег "Рустави-2" в качестве обвиняемого проходит ее бывший гендиректор Ника Гварамия. В августе его обвинили в умышленном нанесении денежного ущерба телеканалу в размере более 6 миллионов лари.
По данным следствия, в январе 2015 года Гварамия оформил соглашение с компанией "Интермедиа плюс", владельцами и директором которой являются его друзья. Согласно договору, "вещательная компания "Рустави-2" уступила "Интермедии плюс" право на размещение рекламы на двух каналах, принадлежащих "Рустави-2".
Телеканал "Рустави-2", а также Георгий Габуния стали широко известны после того, как в эфире прозвучали оскорбления в адрес российских властей.
7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. Разразился скандал: здание телеканала закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники. Габунию отстранили от эфиров, но увольнять отказались.
Мать Георгия Габунии оказалась шокирована бурной реакцией общества на выходку сына. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что не собирается инициировать уголовное дело. Российский президент также не поддержал инициативу применения санкций в отношении Грузии. Подобное решение Путин объяснил "уважением к грузинскому народу".
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: