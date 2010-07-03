Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали в прокуратуру

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Грузинский журналист Георгий Габуния, который оскорбил в прямом в эфире Владимира Путина, вызван в Генпрокуратуру Грузии для дачи показаний по делу о хищении денежных средств "Рустави-2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"В рамках расследования по делу о злоупотреблении служебными полномочиями против законных интересов вещательной компании "Рустави-2", присвоении денег в крупном размере с использованием служебного положения и сокрытии имущества мнимой и/или лицемерной сделкой на опрос в Генпрокуратуру Грузии вызван Георгий Габуния", – сказала собеседница агентства.

По делу о присвоении денег "Рустави-2" в качестве обвиняемого проходит ее бывший гендиректор Ника Гварамия. В августе его обвинили в умышленном нанесении денежного ущерба телеканалу в размере более 6 миллионов лари.

По данным следствия, в январе 2015 года Гварамия оформил соглашение с компанией "Интермедиа плюс", владельцами и директором которой являются его друзья. Согласно договору, "вещательная компания "Рустави-2" уступила "Интермедии плюс" право на размещение рекламы на двух каналах, принадлежащих "Рустави-2".

Телеканал "Рустави-2", а также Георгий Габуния стали широко известны после того, как в эфире прозвучали оскорбления в адрес российских властей.

7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. Разразился скандал: здание телеканала закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники. Габунию отстранили от эфиров, но увольнять отказались.

Мать Георгия Габунии оказалась шокирована бурной реакцией общества на выходку сына. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что не собирается инициировать уголовное дело. Российский президент также не поддержал инициативу применения санкций в отношении Грузии. Подобное решение Путин объяснил "уважением к грузинскому народу".