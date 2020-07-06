МИД Британии обнародовал список россиян в рамках персональных санкций

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МИД Великобритании опубликовал список персональных санкций, накладываемых на россиян в связи с нарушением прав человека, сообщает РИА Новости.

В него вошли 25 граждан РФ. Среди них, в частности, глава СК Александр Бастрыкин, экс-замглавы МВД Алексей Аничин, судья Светлана Ухналева и судья Алексей Криворучко. Помимо россиян, в перечне оказались 22 гражданина Саудовской Аравии и две спецслужбы КНДР.

В связи с попаданием в список вышеуказанные лица не смогут посещать территорию Великобритании. В случае наличия в стране активов тех, кто попал в перечень, они будут заморожены.

Санкции введены Великобританией в связи с так называемой поправкой Магнитского, а также с законом "О санкциях и мерах по борьбе с отмыванием денег". В него попали люди, которые, по мнению британской политической элиты, причастны к смерти юриста Сергея Магнитского, а также саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Последний пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. 20 октября Эр-Рияд признал факт гибели Хашукджи в своей дипмиссии.

Убийство был совершено без предварительных намерений. Глава генкоснульства был признан невиновным, поскольку во время совершения преступления находился в другом месте. В то же время пять обвиняемых были приговорены к смертной казни, еще трое – к тюремному сроку в 24 года.