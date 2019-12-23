Пятеро обвиняемых в убийстве саудовского журналиста Хашукджи приговорены к смертной казни

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Пятеро обвиняемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года приговорены к смертной казни, трое – к 24 годам тюремного заключения, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную генпрокуратуру.

Расследование убийства завершено. Следствие установило, что убийство было совершено без предварительных намерений.

При этом консул генконсульства королевства в Стамбуле был признан невиновным, предоставив доказательства пребывания в другом месте во время совершения преступления.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал ответственность за инцидент с убийством Хашукджи.

"Это случилось, когда я был на службе. Я беру на себя всю ответственность", – сказал Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, занимающий второе положение в стране после короля. При этом он подчеркивает, что не знал о происходящем с Хашукджи.

Журналист Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября прошлого года после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Через 18 дней Эр-Рияд признал факт гибели Хашукджи в своей дипмиссии.

Власти Саудовской Аравии заверили, что его смерть не была санкционирована руководством страны. 15 ноября прокуратура Саудовской Аравии потребовала смертной казни для убийц Хашукджи.