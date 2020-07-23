Путин и Трамп провели телефонный разговор

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщается на официальном сайте Кремля.
В частности, они обсудили проблемы контроля над вооружениями и стратегической стабильности в мире. Разговор об этом был проведен с учетом того, что Россия и США несут особую ответственность за поддержание международной безопасности.
Путин и Трамп подтвердили актуальность двусторонних консультаций по данным вопросам. В частности, затрагивалась тематика Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Также российский и американский лидеры отметили, что инициатива РФ о проведении саммита между постоянными членами Совбеза ООН по широкому кругу проблем международной безопасности имеет большое значение.
Кроме того, в разговоре была затронута тема иранской ядерной программы. Путин и Трамп пришли к согласию по поводу необходимости коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности. Кроме того, они отметили важность глобального режима ядерного нераспространения.
Главы России и США также выразили стремление к развитию российско-американского торгово-экономического сотрудничества. В частности, они положительно оценили взаимодействие по борьбе с пандемией коронавируса.
Путин и Трамп договорились о продолжении контактов на различных уровнях. Также они поздравили друг друга в связи с 45-летием космической программы "Союз – Аполлон".
Ранее замгоссекретаря США Стивен Биган отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном невозможно наладить. В качестве причины такой тенденции он выделил модель поведения России. Биган заявил, что недавние шаги, предпринятые США, направлены на противодействие линии Москвы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: