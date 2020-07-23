Путин и Трамп провели телефонный разговор

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщается на официальном сайте Кремля.

В частности, они обсудили проблемы контроля над вооружениями и стратегической стабильности в мире. Разговор об этом был проведен с учетом того, что Россия и США несут особую ответственность за поддержание международной безопасности.

Путин и Трамп подтвердили актуальность двусторонних консультаций по данным вопросам. В частности, затрагивалась тематика Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Также российский и американский лидеры отметили, что инициатива РФ о проведении саммита между постоянными членами Совбеза ООН по широкому кругу проблем международной безопасности имеет большое значение.

Кроме того, в разговоре была затронута тема иранской ядерной программы. Путин и Трамп пришли к согласию по поводу необходимости коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности. Кроме того, они отметили важность глобального режима ядерного нераспространения.

Главы России и США также выразили стремление к развитию российско-американского торгово-экономического сотрудничества. В частности, они положительно оценили взаимодействие по борьбе с пандемией коронавируса.

Путин и Трамп договорились о продолжении контактов на различных уровнях. Также они поздравили друг друга в связи с 45-летием космической программы "Союз – Аполлон".

Ранее замгоссекретаря США Стивен Биган отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном невозможно наладить. В качестве причины такой тенденции он выделил модель поведения России. Биган заявил, что недавние шаги, предпринятые США, направлены на противодействие линии Москвы.