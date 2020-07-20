Песков заявил, что Путин не получал вакцину от коронавируса

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин не получал вакцину от COVID-19 в связи с тем, что она еще не сертифицирована, заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.
Он также заявил, что сам не делал прививку из-за перенесенного коронавируса. О вакцинации кого-либо из администрации президента ему ничего не известно. Ни одна из разрабатываемых российских вакцин еще не получила сертификацию, поскольку идут испытания.
"Действительно, в России на выходе несколько вакцин. Они находятся на различных стадиях апробирования. Некоторые стадии уже завершились, есть весьма обнадеживающие результаты экспериментального использования", – приводит Газета.ру слова пресс-секретаря.
Накануне Дмитрий Песков заявил о непричастности России к хакерским атакам на исследовательские центры Великобритании. Обвинения он назвал голословными.
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