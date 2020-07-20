Записаться на сдачу плазмы теперь можно в приложении "Моя Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В приложении "Моя Москва" стала доступна функция, с помощью которой выздоровевшие от COVID-19 горожане могут записаться на сдачу плазмы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Для записи нужно зайти в раздел "Медицина" и нажать кнопку "Начать". Чат-бот предложит выбрать нужное из списка услуг, среди которых есть новый пункт "Стать донором плазмы". При переходе появится информационное сообщение о том, что пользователи, переболевшие COVID-19, могут помочь другим пациентам.

Как рассказал замруководителя столичного департамента информационных технологий Максим Алексашкин, достаточно зайти в приложение и сделать пару кликов, чтобы связаться с операторами call-центра.

"Они ответят на все вопросы, проверят, действительно ли человек переболел коронавирусной инфекцией, и предложат удобное время для записи в одно из медицинских учреждений, где принимают плазму доноров", – приводятся в материале слова Алексашкина.

Стать донором может человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и при этом не имеющий хронических заболеваний. У него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Тем, кто выздоровел от COVID-19 и хочет сдать плазму крови, нужно обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16 ежедневно с 9:00 до 19:00. Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5 000 рублей за 600 миллилитров плазмы.

В столице в настоящий момент заготовлено более тонны плазмы с антителами к COVID-19 для лечения пациентов. Донорами крови стали 1 788 человек, которые ранее переболели коронавирусом. 215 из них сдали плазму повторно.

