Собянин рассказал об обсуждении постклинических испытаний вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва ведет консультации для начала постклинических испытаний вакцины от коронавируса, заявил в интервью радио "Комсомольская правда" Сергей Собянин.

"Институт имени Гамалеи очень хорошо провел клинические испытания и получил практически готовую вакцину. Мы ведем консультации, чтобы начать уже постклинические испытания в Москве. То есть в ближайшее время Минздрав зарегистрирует эту вакцину и начнется ее производство", – рассказал мэр столицы.

Он выразил надежду на то, что в период с сентября по ноябрь возможно будет получать все больше вакцин для прививок. По словам главы города, это поможет решить проблему со снижением иммунитета у москвичей. Он выразил надежду на то, что большинство сможет защититься от коронавируса собственным иммунитетом.

"Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки", – заключил Собянин.

Он сообщил, что коечный фонд для пациентов с коронавирусом в столице насчитывает 8 тысяч коек, половина из которых свободна. По словам мэра, значительная часть временных госпиталей сохранится до тех пор, пока не появится массовая вакцина.

Глава города также сообщил, что работодатели должны позаботиться о тестировании своих сотрудников на коронавирус. Мэр напомнил, что в столичных поликлиниках есть свободная запись на бесплатную сдачу ИФА-тестов, а с 16 июля – на ПЦР-тесты.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице провели масштабное исследование распространения коронавируса среди людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой исследования стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших. По утверждению заммэра, среди контактных заражается каждый пятый.