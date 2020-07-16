Работодатели должны обеспечить тестирование сотрудников на COVID-19 – Собянин

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Работодатели должны позаботиться о тестировании своих сотрудников на коронавирус, заявил Сергей Собянин.

"Я считаю, что работодатели – это же их бизнес, люди приходят создавать им добавленную стоимость, как классики писали, – должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих работников", – сказал мэр.

Мэр напомнил, что в столичных поликлиниках есть свободная запись на бесплатную сдачу ИФА-тестов. Как объяснил глава города, они позволяют увидеть стадию заболевания и наличие антител. Он добавил, что с 16 июля можно электронно записаться на ПЦР-тесты в поликлиниках.

"Вообще работодатели должны сами заботиться о своих работниках. Тем более что на самом деле, если речь идет об ИФА-тестах, которые берутся на работе, работодатель должен оплатить сам забор крови и доставку в наши лаборатории... Работодатель должен просто с помощью своей медицинской службы сделать забор крови и доставить эту пробирку в лабораторию", – заключил Собянин.

Он уточнил, что около 20% горожан имеет антитела к COVID-19. Мэр считает, что в условиях пандемии и отсутствия вакцины победить коронавирус можно будет только естественной иммунизацией населения.

На бесплатную ПЦР-диагностику пациенты обязаны заранее зарегистрироваться, а на приеме иметь при себе столичный полис ОМС. Программа распространяется на 162 городские поликлиники и 45 детских медучреждений.

Перед приемом рекомендуется два часа не принимать пищу и воду, а также отказаться от курения. За полчаса до приема следует исключить жевательную резинку, конфеты, полоскание для горла, спреи и капли для носа.

За последние сутки в РФ выявлено 6 422 подтвержденных случая COVID-19, 1 708 не имели клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 746 369 случаев.