Уровень популяционного иммунитета к COVID-19 в России равен 26% – Попова

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова посетила заседание Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса и рассказала о текущей ситуации с популяционным иммунитетом.

"На сегодняшний день мы видим наличие иммунитета, и уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%", – цитирует ее ТАСС.

По словам Поповой, наиболее высокие цифры демонстрируются в крупных городах, что объясняется особенностями распространения эпидемии. Кроме того, лучше всего иммунитет развивается у детей – в категории до 6 лет им обладают 42% из числа обследованных. Еще 28% – это дети от 7 до 13 лет.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в России до 3% снизилась доля тяжелых случаев заражения COVID-19. В апреле этот показатель был равен 5,6%. Она также отметила, что заболевшие стали быстрее получать медицинскую помощь.

Отдельно Анна Попова рассказала о российских тест-системах для выявления коронавируса. Комплексы были переданы в 32 страны на безвозмездной основе. В частности, тесты из России востребованы в странах СНГ.

Наконец глава Роспотребнадзора объявила, что пандемия показала необходимость модернизации санитарно-эпидемиологической службы. Первый приоритет – это качественное обновление инфраструктуры.

Ранее ученые из Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН первыми в России получили антитела, которые способны нейтрализовать COVID-19. Как сообщалось, в разработке были задействованы образцы крови людей, переболевших коронавирусом.

