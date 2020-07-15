Уровень популяционного иммунитета к COVID-19 в России равен 26% – Попова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Глава Роспотребнадзора Анна Попова посетила заседание Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса и рассказала о текущей ситуации с популяционным иммунитетом.
"На сегодняшний день мы видим наличие иммунитета, и уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%", – цитирует ее ТАСС.
По словам Поповой, наиболее высокие цифры демонстрируются в крупных городах, что объясняется особенностями распространения эпидемии. Кроме того, лучше всего иммунитет развивается у детей – в категории до 6 лет им обладают 42% из числа обследованных. Еще 28% – это дети от 7 до 13 лет.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в России до 3% снизилась доля тяжелых случаев заражения COVID-19. В апреле этот показатель был равен 5,6%. Она также отметила, что заболевшие стали быстрее получать медицинскую помощь.
Отдельно Анна Попова рассказала о российских тест-системах для выявления коронавируса. Комплексы были переданы в 32 страны на безвозмездной основе. В частности, тесты из России востребованы в странах СНГ.
Наконец глава Роспотребнадзора объявила, что пандемия показала необходимость модернизации санитарно-эпидемиологической службы. Первый приоритет – это качественное обновление инфраструктуры.
Ранее ученые из Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН первыми в России получили антитела, которые способны нейтрализовать COVID-19. Как сообщалось, в разработке были задействованы образцы крови людей, переболевших коронавирусом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: