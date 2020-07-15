Российские ученые получили нейтрализующие COVID-19 антитела

Российские ученые получили антитела к коронавирусу

Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН первыми в России получили антитела, которые способны нейтрализовать COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника по перспективным проектам председателя СО РАН Ольгу Дорохову.

"Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов", – рассказала Дорохова.

Она пояснила, что полученные антитела могут блокировать взаимодействие вируса и мембранного белка АСЕ2 и, соответственно, не допускать его проникновение в клетки организма.

"Кроме того, полученные материалы позволят исследовать особенности защитного иммунитета при коронавирусной инфекции и будут востребованы при совершенствовании вакцин", – рассказала Дорохова.

Накануне американская компания Moderna Inc., которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, объявила о сильном иммунном ответе на препарат у испытуемых. Клинические испытания начались 16 марта, и уточняется, что явная реакция на вакцину была выявлена у всех 45 пациентов, которым ее ввели.

Эксперты Moderna Inc. рассказали, что сильный иммунный ответ наступил после двух прививок. При этом все испытуемые были разделены на четыре группы, и каждой из них вводилась разная доза препарата.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил, что российская разработка вакцины от коронавируса может поступить в гражданский оборот в августе.

