Американская вакцина против коронавируса вызвала сильный иммунный ответ на тесте

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Американская компания Moderna Inc., которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, объявила о сильном иммунном ответе на препарат у испытуемых. Об этом сообщает "Газета.ру".

На фоне данной новости акции компании выросли на 16 процентов. Клинические испытания начались 16 марта, и уточняется, что явная реакция на вакцину была выявлена у всех 45 пациентов, которым ее ввели.

Эксперты Moderna Inc. рассказали, что сильный иммунный ответ наступил после двух прививок. При этом все испытуемые были разделены на четыре группы, и каждой из них вводилась разная доза препарата.

Как результат, нейтрализующие антитела у пациентов в группе с высокой дозой появились в объеме, который в 4 раза превышает количество антител у пациентов, переболевших коронавирусом.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил, что российская разработка вакцины от коронавируса может поступить в гражданский оборот в августе.

