ВОЗ оценила завершение испытаний российской вакцины от коронавируса

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила о том, что ВОЗ одобряет и приветствует данные о российской вакцине против коронавируса на глобальной платформе, сообщает РИА Новости.
В настоящее время в России завершена первая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Мелита Вуйнович сообщила, что вакцина уже есть в глобальном ландшафте вакцин-кандидатов.
"ВОЗ призывает все страны работать через эту объединенную платформу", – добавила Вуйнович. Однако стоит помнить, что это всего лишь первый этап клинических испытаний.
Безопасность вакцины подтверждена в результате исследований. Второй этап разработки стартует 28 июля. В случае успешного завершения институт Гамалеи подаст на регистрацию вакцины. Об этом сообщил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Всего в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заразилось более 12,7 миллиона человек. Почти 600 тысяч из них скончалось. Всемирная пандемия была объявлена 11 марта 2020 года.
НИЦ имени Гамалеи планирует подать вакцину против COVID-19 на регистрацию в августе
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