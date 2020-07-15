Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сеченовский университет сообщил о выписке группы из 18 добровольцев, ранее провакцинированных от коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Пациенты наблюдались в Научно-практическом центре интервенционной кардиоангиологии.
"Особые условия пандемии, в которых мы находились, заставили нас продумать фактически небывалый вариант сценария, работа включала в себя длительный этап поиска и отбора добровольцев, их обсервацию и последующую госпитализацию", – рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Вадим Тарасов.
Эксперт объяснил, что для чистоты исследований необходимо было подобрать добровольцев без иммунитета к коронавирусу. По словам Тарасова, на стадии предварительных тестов учитывалось требование о максимально чистых испытаниях.
Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня. Последних планируют выписать 20 июля.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" окончили доклинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции. Клинические испытания могут начаться после 15 июля.
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