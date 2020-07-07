Врач рассказала о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

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Добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елену Смолярчук.

Она рассказала, что первой группе добровольцев вакцина была введена чуть больше трех недель назад (18 июня). Вторая группа прошла добровольную вакцинацию более двух недель назад.

Специалист рассказала, что в целом все участники переносят вакцину хорошо, уточнив, что в некоторых случаях были небольшие отклонения в виде покраснений на коже, головной боли, повышенной температуры, боли в горле и суставах.

Она уточнила, что подобная реакция ничем не отличается от реакций на другие вакцины, поэтому оперативного вмешательства врачей не потребовалось.

"К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме. Лабораторные показатели на сегодняшний день также в пределах референсных значений, опасений не вызывают", – добавила Смолярчук.

Добровольцев планируют выписать при хорошем самочувствии уже 15 и 20 июля. Смолярчук отметила, что данная вакцина может быть использована в России и за рубежом. Эксперт подчеркнула, что вакцина создана путем биотехнологического процесса.

В настоящее время параллельно проходят испытания вакцины при НИЦ имени Гамалеи. Исследования вакцины проводит Минобороны совместно с центром. Ранее гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов уже отмечал, что три прототипа вакцины в центре успешно прошли испытания.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью. Он уточнил, что сроки прививания будут зависеть от исхода клинических испытаний препарата. По словам Чернышенко, сейчас необходимо учиться жить в условиях наличия рисков, которые создает пандемия.

