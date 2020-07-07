Врач рассказала о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елену Смолярчук.
Она рассказала, что первой группе добровольцев вакцина была введена чуть больше трех недель назад (18 июня). Вторая группа прошла добровольную вакцинацию более двух недель назад.
Специалист рассказала, что в целом все участники переносят вакцину хорошо, уточнив, что в некоторых случаях были небольшие отклонения в виде покраснений на коже, головной боли, повышенной температуры, боли в горле и суставах.
Она уточнила, что подобная реакция ничем не отличается от реакций на другие вакцины, поэтому оперативного вмешательства врачей не потребовалось.
"К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме. Лабораторные показатели на сегодняшний день также в пределах референсных значений, опасений не вызывают", – добавила Смолярчук.
Добровольцев планируют выписать при хорошем самочувствии уже 15 и 20 июля. Смолярчук отметила, что данная вакцина может быть использована в России и за рубежом. Эксперт подчеркнула, что вакцина создана путем биотехнологического процесса.
В настоящее время параллельно проходят испытания вакцины при НИЦ имени Гамалеи. Исследования вакцины проводит Минобороны совместно с центром. Ранее гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов уже отмечал, что три прототипа вакцины в центре успешно прошли испытания.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью. Он уточнил, что сроки прививания будут зависеть от исхода клинических испытаний препарата. По словам Чернышенко, сейчас необходимо учиться жить в условиях наличия рисков, которые создает пандемия.
ГНЦ "Вектор" набрал добровольцев для испытания коронавирусной вакцины
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: