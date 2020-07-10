"Вектор" закончил доклинические испытания вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" окончил доклинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Коллеги закончили доклинические исследования. Они прошли успешно", – сообщила Попова.

По ее словам, есть основания считать, что 15 июля получится "выйти на клинику". Данный срок ранее был озвучен в качестве начала клинических исследований вакцины.

Так, в исследованиях будут задействованы 60 сотрудников центра "Вектор".

Ранее сообщалось, что в Сеченовском университете уже стартовали клинические испытания вакцины от коронавируса. В тестировании участвуют 38 добровольцев.