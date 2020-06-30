Клинические исследования вакцины от коронавируса планируется начать 15 июля

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Исследование вакцины от коронавируса на людях в центре "Вектор" планируют начать 15 июля. Как сообщает РИА Новости, добровольцы уже отобраны.

"Мы ожидаем начало клинических исследований 15 июля. В клинических исследованиях примут участие 300 добровольцев. Уже проведена работа по их отбору, они полностью соответствуют всем требованиям", – заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.

Как заявил руководитель организации, в исследованиях будут задействованы 60 сотрудников центра "Вектор".

Клинические испытания вакцины от COVID-19 будут завершены в сентябре. Если ее эффективность и безвредность для человеческого организма будет доказана, начнется процесс регистрации.

При этом, по словам Максютова, состояние добровольцев будут отслеживать и в регистрационный период.

Ранее в Сеченовском университете уже стартовали клинические испытания вакцины от коронавируса. В тестировании участвуют 38 добровольцев – 18 из них были поделены поровну на две группы и получили два разных компонента вакцины, еще 20 людям ввели препарат в бустерном варианте.

