Клинические исследования вакцины от коронавируса планируется начать 15 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Исследование вакцины от коронавируса на людях в центре "Вектор" планируют начать 15 июля. Как сообщает РИА Новости, добровольцы уже отобраны.
"Мы ожидаем начало клинических исследований 15 июля. В клинических исследованиях примут участие 300 добровольцев. Уже проведена работа по их отбору, они полностью соответствуют всем требованиям", – заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Как заявил руководитель организации, в исследованиях будут задействованы 60 сотрудников центра "Вектор".
Клинические испытания вакцины от COVID-19 будут завершены в сентябре. Если ее эффективность и безвредность для человеческого организма будет доказана, начнется процесс регистрации.
При этом, по словам Максютова, состояние добровольцев будут отслеживать и в регистрационный период.
Ранее в Сеченовском университете уже стартовали клинические испытания вакцины от коронавируса. В тестировании участвуют 38 добровольцев – 18 из них были поделены поровну на две группы и получили два разных компонента вакцины, еще 20 людям ввели препарат в бустерном варианте.
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