Мурашко заявил о готовности РФ поставлять вакцину от COVID-19 на мировой рынок

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о готовности страны поставлять вакцину от COVID-19 и тест-системы на наличие коронавируса на мировой рынок. Об этом сообщает РИА Новости.

"С учетом риска второй волны пандемии Россия готова поставлять на мировой рынок средства прямого действия противовирусного, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тест-системы и вакцины", – сказал Мурашко.

Он отметил, что с первых дней распространения коронавируса страна оказывает всяческую поддержку государствам Европы, Америки и Азии.

Ранее стало известно, что вакцину от коронавируса ввели 18 добровольцам в Сеченовском университете. Все, кто получил прививку, будут наблюдаться в стационаре в течение 28 дней.

Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью. С помощью созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более четырех тысяч образцов плазмы крови.

Эта система выявляет наличие в крови человека нейтрализующих коронавирус антител и позволяет проводить качественное тестирование плазмы крови переболевших. Плазму можно использовать в качестве терапевтического препарата для лечения больных с тяжелыми формами COVID-19.

