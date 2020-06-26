Голикова призвала медиков сделать "все возможное и невозможное"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Вице-премьер Татьяна Голикова призвала медиков обратить внимание на показатели смертности от COVID-19 и сделать "все возможное и невозможное" для ее снижения, сообщает "Российская газета".
"Все регионы прилагают усилия по спасению жизни больных коронавирусной инфекцией. Но у нас все еще сохраняется большое количество смертельных случаев", – сказала Голикова на коллегии Минздрава РФ.
Она напомнила, что количество новых случаев инфицирования составило 6800 человек, и выразила надежду, что тенденция к снижению распространения коронавирусной инфекции сохранится.
"Мы в основном движемся к ослаблению ограничений", – подчеркнула она.
Ранее Голикова предложила установить дистанционное наблюдение за переболевшими коронавирусом. Она отметила, что течение этого заболевания еще до конца не изучено.
25 июня Сергей Собянин сообщил, что количество выявляемых случаев коронавируса в столице снизилось на 37% за неделю. Уменьшилось и число пациентов с коронавирусом, находящихся на искусственной вентиляции легких.
В Москве почти неделю количество новых случаев не превышает 1 тысячу человек
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