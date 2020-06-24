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Общество

12:49

В Москве растет уровень популяционного иммунитета к COVID-19

общество медицина безопасность

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Уровень популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве растет. С таким заявлением выступил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что увеличение популяционного иммунитета к COVID-19 позволяет снижать заболеваемость. При этом возможность нового всплеска инфекции в мире, по словам министра здравоохранения, будет зависеть от дальнейшего приобретения гражданами иммунитета и интенсивности распространения вируса.

"В мире все будет зависеть от того, какой иммунитет, какое распространение пойдет", – приводит РИА Новости слова Мурашко.

При этом глава Минздрава подчеркнул, что меры предосторожности необходимо особенно соблюдать тем, кто не переболел коронавирусом.

Ранее сообщалось, что выпуск российской вакцины от COVID-19 может начаться осенью. Для этого с помощью созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к коронавирусу было проанализировано более 4 000 образцов плазмы крови.

В России стартуют испытания вакцины от COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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