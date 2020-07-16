Эксперт объяснил, кому в первую очередь нужно сдать бесплатный ПЦР-тест на COVID-19

С 16 июля в столице начинается бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию для горожан. Все желающие могут сдать анализы в городских поликлиниках. Для этого необходимо заранее записаться. Рассказываем, как можно подать заявку, какие документы необходимо будет иметь при себе, а также кому в первую очередь имеет смысл проходить тестирование.



Забота о каждом

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Заболеваемость COVID-19 в Москве стабильно снижается, поэтому у властей города появилась возможность перераспределить мощности на другие направления работы в борьбе с инфекцией. В частности, Сергеем Собяниным было принято решение, что с 16 июля любой желающий человек может абсолютно бесплатно пройти ПЦР-тестирование – метод полимеразной цепной реакции, позволяющий выявить присутствие вируса в организме. Для исследования специалисты берут мазок из носа и ротоглотки.

"На сегодняшний день все мощности для этого у нас имеются. Для этого мы открываем точки для сдачи анализов в 207 поликлиниках. Сразу мы делаем этот проект масштабным, чтобы у людей было больше возможностей", – заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом она добавила, что анализ смогут сдать и дети. Для этого, по словам заммэра, в 45 из 207 городских поликлиник откроют специальные процедурные кабинеты.





Анастасия Ракова заммэра по вопросам социального развития Я думаю, сервис будет востребован среди горожан, особенно в условиях того, что Роспотребнадзором принято решение о том, что ПЦР-тест на COVID-19 в обязательном порядке сдают все, кто возвращается в Россию, в течение трех дней по приезде.

Если вы прикреплены к одной из столичных поликлиник, то можете подать заявление на исследование на портале mos.ru. Для этого следует выбрать раздел "Услуги", подраздел "Здоровье", а в нем – "Запись на прием к врачу". Затем в списке нужно найти "Мазок на COVID-19 (ПЦР)" и выбрать удобную дату и время для сдачи анализа.

Кроме того, записаться на тестирование можно на портале ЕМИАС, а также в приложениях "ЕМИАС.ИНФО", "Моя Москва", "Госуслуги Москвы". Запись доступна и в информационных киосках столичных поликлиник. Любым из предложенных способов можно также перенести визит.



Пункты сдачи ПЦР-теста на коронавирус для взрослых работают с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00. В выходные дни – с 09:00 до 13:00. Пункты на базе детских поликлиник – с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30. В выходные – с 09:00 до 14:30. С полным перечнем пунктов сдачи анализа можно ознакомиться

ПЦР-теста на коронавирус для взрослых работают с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00. В выходные дни – с 09:00 до 13:00. Пункты на базе детских поликлиник – с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30. В выходные – с 09:00 до 14:30. С полным перечнем пунктов сдачи анализа можно ознакомиться здесь

В день сдачи анализа необходимо при себе иметь полис ОМС и паспорт. На входе в поликлинику пациентам измерят температуру, выдадут бахилы, перчатки и маску. За пару часов до процедуры не рекомендуется пить, есть и курить, а за 30 минут – полоскать горло, пользоваться каплями или спреем для носа, жевать жвачку, рассасывать конфеты.

Те, кто имеет московский полис ОМС, но не прикреплен к столичной поликлинике, тоже могут записаться на процедуру. Для этого необходимо позвонить в пункт сдачи анализа согласно округу проживания. Чтобы перенести визит, также следует обратиться в поликлинику.

Результаты исследования появятся в электронной медицинской карте на сайте mos.ru или же в приложении "ЕМИАС.ИНФО", поэтому повторно обращаться в поликлинику не придется.

С 27 мая москвичи могут также бесплатно сдать тест на наличие в организме антител к коронавирусу.



Кто первый в очереди?

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Вирусолог, завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко в разговоре с Москвой 24 заявил, что бесплатное масштабное ПЦР-тестирование – важное мероприятие, которое позволит отслеживать ситуацию с распространением коронавируса в столице.

"Кроме того, это полезно, потому что позволяет выявить бессимптомное течение заболевания. Если методом ПЦР выявят инфицирование, тогда эти люди подлежат обязательным карантинным мерам: домашним, если нет симптоматики, или же госпитализации, если есть симптомы", – сказал он.

Бутенко пояснил, что метод полимеразной цепной реакции дает возможность обнаружить вирус, когда человек еще инфицирован. А проверка на антитела позволяет определить, что он уже переболел.

Эксперт порекомендовал в первую очередь сдать ПЦР-анализ тем, кто имеет хотя бы малейшие признаки заболевания: насморк, покашливания, боли в горле, небольшую температуру.





Александр Бутенко вирусолог А также всем, кто опасается заражения. По возрастным группам я бы сказал, что это полезно всем. Те, кто контактирует в массе или же, например, вынужден постоянно пользоваться общественным транспортом. Людям, которые планируют посещать какие-то мероприятия, тоже было бы неплохо провериться, ведь они ответственные не только за себя, но и за окружающих.

Проявить заботу о других призвала и врач-терапевт Альбина Стрельченко. В беседе с Москвой 24 она посоветовала в первую очередь сдать ПЦР-тест тем, кто часто контактирует с людьми.

"Сдать анализ следует тем, кто потенциально может заразить, поскольку заболевание часто протекает стерто, без симптомов. При ежедневном тесном контакте такой человек может заразить достаточно много людей, а так, в принципе, если человек живет один, работает дома на "удаленке" или же не работает, то смысла нет", – считает специалист.

Она добавила, что к вопросу ПЦР-тестирования необходимо подходить разумно. Если нет никаких предпосылок, то не стоит сдавать анализ.



Соболева Илона