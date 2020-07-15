Эксперт назвал лучший способ исследовать эффективность вакцины от COVID-19

В США заявили об успешной первой стадии испытания вакцины от коронавируса на людях. Сообщается, что разработанный американской компанией Moderna препарат вызвал сильный иммунный ответ у всех добровольцев. Разбираемся, о чем это говорит, а также когда можно будет судить об эффективности вакцины.



Сильный ответ

Фото: AP/Ted S. Warren

Первая стадия испытаний, в которой приняли участие 45 человек, завершилась еще в конце мая. Добровольцев разделили на три группы, и все они получили по две дозы вакцины в 25, 100 или 250 микрограммов. Уточняется, что все пациенты выработали антитела к вирусу. Кроме того, у тех, кто получил высокую дозу, уровень оказался в несколько раз выше, чем у людей, уже переболевших инфекцией.

Такие данные говорят об устойчивом иммунном ответе на всех уровнях дозы, заявил представитель Moderna, доктор Тал Закс. Он добавил, что доза в 100 микрограммов станет оптимальной на третьем этапе исследований. Проведенные испытания уже подтвердили безопасность вакцины, подчеркнули в компании.





Тал Закс представитель компании Moderna Мы с нетерпением ожидаем начала исследований третьей фазы mRNA-1273 в этом месяце, чтобы продемонстрировать способность нашей вакцины значительно снизить риск заболевания COVID-19.

Компания уже 27 июля приступит к масштабным клиническим испытаниям вакцины, в которых примут участие порядка 30 тысяч добровольцев. Все они получат дозу в 0,1 миллиграмма. А через 29 дней инъекцию введут повторно. Уточняется, что некоторые участники будут привиты препаратом-плацебо.

Разработкой и испытаниями вакцины занимаются и в России. В частности, первую группу добровольцев, ранее провакцинированных от COVID-19, уже выписали. Об этом сообщили в Сеченовском университете. Всего здесь проверили вакцину на 38 волонтерах. Первой группой препарат был получен 18 июня, а второй – 23 июня. Выписка последних запланирована на 20 июля.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в общей сложности российские специалисты работают над 26 вариантами вакцин от инфекции. По ее словам, самые эффективные из них начнут применять уже в ближайшее время.



Не стоит расслабляться?

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал Москве 24, что, несмотря на успехи в разработке вакцины, расслабляться и пренебрегать мерами предосторожности не стоит.

"Даже если вакцину уже начнут применять, расслабляться было бы неправильно, поскольку мы еще об эффективности этих препаратов не имеем хороших знаний. Поэтому соблюдение всех требующихся эпидемиологических мер даже при использовании вакцины будет необходимо. Мы сможем расслабиться только тогда, когда появятся четкие результаты, которые покажут, что вакцина действительно работает", – объяснил эксперт.

По словам Альштейна, первая фаза клинических испытаний показывает вредность или безвредность применяемой вакцины, вызывает ли она различные патологии у пациентов, образуются ли в организме антитела после ее введения. Затем уже переходят ко второму этапу исследований.





Анатолий Альтштейн вирусолог То есть к контролируемому применению вакцины на сотнях с постепенным расширением до тысяч человек. Будет как раз охвачено такое количество людей, которое позволит сказать, что имеет место защита. Для этого несколько месяцев нужно наблюдать за испытуемыми, наблюдение должно быть тщательное, только тогда можно сказать, что вакцина действительно эффективна.

Вирусолог добавил, что эффективность препарата определяется двумя параметрами. Это иммунная реакция организма, выраженная в образовании антител, которую определяют по анализу крови, и защита от естественной инфекции. Наличие антител, по словам Альтштейна, говорит о перспективе в борьбе с COVID-19.

По мнению специалиста, один из самых точных способов исследовать эффективность вакцины – "двойной слепой метод". При нем изготавливаются две инъекции: одна настоящая, а другая, ничем не отличающаяся по виду, но плацебо.

"Им присваиваются номера, и когда они поступают врачам для прививок, они не знают, какая из этих вакцин настоящая, а какая плацебо. Такие прививки проводятся, наблюдают заболеваемость людей, а дальше смотрят, что получилось с настоящей вакциной, а что с плацебо. Если между ними по результату есть принципиальная разница, то говорят, что вакцина эффективна, а если нет, то тогда неэффективна. Исследование дает точные научные результаты", – пояснил Альтштейн.



Фото: пресс-служба Минобороны РФ

По словам специалиста, есть еще один действенный способ проверки эффективности вакцины, но на него сегодня никто не пойдет.





Анатолий Альтштейн вирусолог Это когда вы берете людей, вакцинируете их, а потом заражаете уже определенной дозой инфекции. Но для коронавируса это недопустимо, потому что есть возможность смертельных исходов. Если бы этого не было, можно было бы использовать такой метод. Так сделали с оспой.

С таким мнением согласилась и врач-иммунолог Зоя Скорпилева. В беседе с Москвой 24 она заявила, что использовать метод прямого контакта привитого человека с инфекцией негуманно.

"Дело в том, что испытуемый может заразиться, но мы не знаем, каким будет иммунный ответ, поскольку это новое исследование, новый вирус. Здесь все сложно, нельзя рисковать жизнью человека", – пояснила она.

Также Скорпилева призвала россиян не расслабляться, поскольку коронавирус никуда не делся. "Особенно молодежь, у них есть родители, бабушки и дедушки. Все-таки надо вести себя с умом, сейчас можно расслабиться так, что потом получим не очень красивую картину. Очень многое сейчас зависит именно от поведения людей", – сказала врач.

Она также порекомендовала избегать массовых скоплений людей, носить маски и чаще мыть руки.



Соболева Илона