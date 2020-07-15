Голикова рассказала про разработку 26 вакцин от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россия разрабатывает и тестирует 26 вариантов вакцин от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Голикова подчеркнула, что самые эффективные вакцины будут применяться на практике уже в ближайшее время. Такие выводы позволяют сделать результаты проводимых исследований.

"На сегодняшний день в соответствии с планом, который утвердило правительство, разрабатывается 26 вариантов вакцин. <...> Результаты исследований <...> дают нам уверенность в том, что уже в ближайшем будущем сразу несколько эффективных вакцин начнут применяться", – подчеркнула вице-премьер.

Кроме этого, она выразила надежду на скорейшие клинические испытания вакцины от коронавируса центра "Вектор".

В России за последние сутки выявлено 6 422 случая подтвержденных случая коронавируса. Из них 1 708 случаев зафиксировано без клинических проявлений. Москва занимает последнее место по темпам прироста заболеваемости COVID-19 с показателем в 0,3 процента.