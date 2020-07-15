Голикова рассказала про разработку 26 вакцин от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Россия разрабатывает и тестирует 26 вариантов вакцин от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.
Голикова подчеркнула, что самые эффективные вакцины будут применяться на практике уже в ближайшее время. Такие выводы позволяют сделать результаты проводимых исследований.
"На сегодняшний день в соответствии с планом, который утвердило правительство, разрабатывается 26 вариантов вакцин. <...> Результаты исследований <...> дают нам уверенность в том, что уже в ближайшем будущем сразу несколько эффективных вакцин начнут применяться", – подчеркнула вице-премьер.
Кроме этого, она выразила надежду на скорейшие клинические испытания вакцины от коронавируса центра "Вектор".
В России за последние сутки выявлено 6 422 случая подтвержденных случая коронавируса. Из них 1 708 случаев зафиксировано без клинических проявлений. Москва занимает последнее место по темпам прироста заболеваемости COVID-19 с показателем в 0,3 процента.
Российские ученые получили антитела к коронавирусу
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: