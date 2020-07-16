Еще 1 145 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве за последние сутки выздоровели еще 1 145 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 145 пациентов", – заявила представитель мэрии.

Таким образом, общее число граждан, преодолевших инфекцию, в Москве выросло до 168 955 человек.

В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом напомнили, что выздоровевшие могут стать донорами плазмы. Это вещество крови затем используется для лечения больных с COVID-19.

Донорство возможно для людей от 18 до 55 лет, если у них нет иных противопоказаний для кровосдачи. Запись доступна по телефону 8 (495) 870-45-16. Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России зарегистрировано 114 тест-систем, нужных для диагностики коронавирусной инфекции. Она также подчеркнула, что диагностику осуществляют в 794 лабораториях.

