В РФ зарегистрировано 114 тест-систем для диагностики COVID-19 – Голикова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

114 тест-систем, нужных для диагностики коронавирусной инфекции, сейчас зарегистрировано в РФ. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС.

По словам вице-премьера, в стране действует 794 лаборатории, осуществляющих данную диагностику.

Ранее сообщалось, что российские ученые получили нейтрализующие COVID-19 антитела. Они могут блокировать взаимодействие вируса и мембранного белка АСЕ2 и, соответственно, не допускать его проникновения в клетки организма.

Помимо того, в Москве число новых случаев COVID-19 за последние две недели сократилось почти на 30%. В городе за последние сутки выявлено 628 новых случаев коронавируса.

В России выявлено 746 369 случаев COVID-19, вылечились 523 249 человек, скончались 11 770.