В Москве число новых случаев COVID-19 за последние две недели сократилось почти на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за последние сутки выявлено 628 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

"Июльские показатели количества новых случае сопоставимы с раннеапрельскими. Количество новых заболевших за последние две недели сократилось еще на 27,3%", – объявили в Оперштабе.

51,3% среди новых заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,1% – от 46 до 65 лет. Еще 9,7% приходятся на граждан в возрасте от 66 до 79 лет. А 5,1% среди новых случаев выявлены у пациентов старше 80 лет. Также 7,8% среди заболевших – дети.

За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 1 844 пациента после прохождения лечения от COVID-19. Общее число переболевших коронавирусом выросло до 167 810.

За тот же период наблюдений скончались 29 человек. У всех них, помимо диагностированного коронавируса, также была выявлена пневмония.

Начиная с 16 июля москвичи смогут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в 207 поликлиниках города. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, соответствующее решение подписал глава города.

