Более 100 штаммов коронавируса выделили российские ученые

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Российские ученые выделили более 100 штаммов коронавируса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову.

В ходе заседания Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 она отметила, что Россия приняла активное участие в изучении вируса.

"После появления первых больных в стране российские ученые выделили штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100. Отечественные образцы стали заметным вкладом в глобальный мониторинг изменчивости этого вируса", – заявила Голикова.

Она добавила, что необходимо продолжить изучение долгосрочного влияния перенесенной коронавирусной инфекции на различные органы и системы организма.

Накануне Минздрав РФ подготовил рекомендации по реабилитации пациентов, переболевших COVID-19.