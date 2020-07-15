Минздрав РФ подготовил рекомендации по реабилитации переболевших коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Минздрав РФ разработал методические рекомендации по реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.
Во время заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса он отметил, что правительство уже выпустило постановление об особенностях организации медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих угрозу.
"В рамках этого постановления мы уже разработали и готовим к рецензии методические рекомендации по реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию", – сказал Мурашко.
Министр добавил, что сейчас продолжается работа над восьмой версией рекомендаций по лечению пациентов с COVID-19.
Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано 114 тест-систем для диагностики COVID-19. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, в стране действует 794 лаборатории, осуществляющих данную диагностику.
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