Минздрав РФ подготовил рекомендации по реабилитации переболевших коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Минздрав РФ разработал методические рекомендации по реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.

Во время заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса он отметил, что правительство уже выпустило постановление об особенностях организации медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих угрозу.

"В рамках этого постановления мы уже разработали и готовим к рецензии методические рекомендации по реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию", – сказал Мурашко.

Министр добавил, что сейчас продолжается работа над восьмой версией рекомендаций по лечению пациентов с COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано 114 тест-систем для диагностики COVID-19. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, в стране действует 794 лаборатории, осуществляющих данную диагностику.