Голикова объявила процент летальных случаев от COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Процент летальных случаев от COVID-19 в России составил 2,3, сообщает РИА Новости.
Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что российская статистика куда ниже, чем в других странах.
"Летальность от новой коронавирусной инфекции, пока данные Росстата мы имеем только включая май, составила 2,3%, что значительно ниже, чем в других странах мира", – отметила вице-премьер.
Голикова сделала акцент и на данных смертности за первые месяцы 2020 года. По ее словам, они не превышают показатели прошлого года.
"Это означает, что, несмотря на прирост смертности в апреле и мае, у России был резерв по снижению смертности", – закончила Голикова.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России уже пройден. Суточный прирост новых случаев не превышает 1 процента.
Всего в мире зафиксировано более 12,9 миллиона случаев заражения, более 570 тысяч человек скончалось. В России выявлено 746 369 случаев COVID-19, вылечились 523 249 человек, скончались 11 770.
Москва занимает 33-е место по количеству новых случаев коронавируса
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