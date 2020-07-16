В Москве открылась запись на ПЦР-анализ на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В четверг, 16 июля, в столице открылась запись на бесплатный тест на COVID-19, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, пройти тестирование могут как взрослые – на базе 162 городских поликлиник, так и дети – на базе 45 детских поликлиник.

"Сегодня для горожан по поручению мэра открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР. Мы постарались сделать сервис максимально удобным для жителей Москвы", – сообщила вице-мэр.

По ее словам, москвичи могут выбрать удобную дату и время – свободные слоты доступны на две недели вперед.

"Чтобы получить результаты – достаточно открыть свою электронную медицинскую карту на сайте mos.ru или в приложении "ЕМИАС.ИНФО" – повторно не нужно обращаться в поликлинику", – рассказала Ракова.

Все желающие могут записаться на mos.ru в разделе "Запись на прием к врачу". Также записаться на исследование можно на портале ЕМИАС или по телефону. Полный перечень пунктов сдачи анализа теста доступен на сайте mosgorzdrav.ru/covid-test. Чтобы перенести запись, нужно также позвонить в поликлинику.

При отсутствии московского полиса ОМС и прикрепления к городской поликлинике, можно позвонить в пункт сдачи анализа согласно округу вашего проживания – администратор запишет на процедуру.

Пункты сдачи ПЦР-теста на COVID-19 для взрослых работают с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 13:00. Пункты на базе детских поликлиник – с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 14:30.

С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител к коронавирусу.

Подобное тестирование показывает, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией, переболел ли ей и вырабатывается ли у него иммунитет. Также тест показывает, болеет ли человек на сегодняшний день, в том числе и в бессимптомной форме.

Ранее вице-мэр сообщила, что иммунитет к коронавирусной инфекции формируется у 21,7% жителей столицы. Об этом стало известно по итогам четвертого этапа ИФА-тестирования, который прошел в период с 19 июня по 2 июля. Ракова отметила, что доля болеющих граждан, согласно данным ИХЛА-тестирования, снизилась с 3,9 до 3,1%. Аналогичное снижение фиксируется и в случае ПЦР-тестирования – с 2,4 до 1,2%.

Тестирование показывает растущее число граждан с антителами как в целом по городу, так и в отдельных районах столицы.

Результаты тестов на COVID-19 вносят в электронную медицинскую карту. Они также доступны в приложении "ЕМИАС.Инфо" в течение трех дней.