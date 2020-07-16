Собянин объявил об открытии записи на бесплатные тесты на COVID-19

15:26
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин объявил об открытии электронной записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус.
Мэр Москвы отметил, что столичные жители могут выбрать удобное для себя время. Слоты рассчитаны на запись на две недели вперед.
"Удобное время сдачи можно выбрать на две недели вперед. По возможности мы будем расширять такие услуги", – отметил Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".
По его словам, сегодня тестов на коронавирус делается в столице примерно в два раза больше, чем в других регионах России. "Эта цифра одна из самых высоких в мире. В день проводим около 70 тысяч исследований", – отметил Собянин.
Также мэр сообщил, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.
"Если речь идет об ИФА-тестах, то работодатель оплачивает сам забор крови и доставку проб в наши лаборатории. Исследование в лаборатории сделают бесплатно", – отметил Собянин.
С 16 июля все желающие в Москве могут бесплатно пройти тестирование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Пациенты обязаны заранее зарегистрироваться, а на приеме иметь при себе столичный полис ОМС.
На данный момент программа распространяется на 162 городские поликлиники и 45 детских медучреждений. Перед приемом рекомендуется два часа не принимать пищу и воду, а также отказаться от курения. За полчаса до приема следует исключить жевательную резинку, конфеты, полоскание для горла, а также спреи и капли для носа.
Пункты сдачи ПЦР-теста на коронавирус для взрослых пациентов работают с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье - с 9:00 до 13:00. Пункты на базе детских поликлиник – с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье – с 9:00 до 14:30.
В России специалисты провели в общей сложности более 24 миллионов тестов на коронавирус.
В Москве открылась запись на ПЦР-анализ на COVID-19
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