Коечный фонд для пациентов с коронавирусом сократился до 8 тысяч коек

16 июля, 19:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в столице насчитывает 8 тысяч коек, половина из которых свободна, заявил Сергей Собянин.
По его словам, значительная часть временных госпиталей сохранится до тех пор, пока не появится массовая вакцина.
"Не потому, что у нас больниц в Москве мало, а просто мы сейчас большую часть больниц, которую мы зарезервировали, выводим. У нас в пике было где-то 23–25 тысяч коек, сейчас где-то около 8 тысяч. Половина из этих 8 тысяч коек свободна. Остальные мы вывели уже, и они начали оказывать плановую помощь", – цитирует мэра Агентство "Москва".
Он добавил, что основной резервный фонд коек для борьбы с коронавирусом сохранят в случае увеличения количества выявленных больных. Собянин подчеркнул, что для создания высококачественных временных больниц был изучен опыт других стран.
"Мы изучили, во-первых, опыт всех стран, посмотрели, как они создавали эти госпитали временные, изучили лучшую практику, проанализировали около трех десятков крупнейших площадок в Москве, где это можно разместить, отобрали буквально несколько, которые подходили, переоборудовали их с учетом всех современных технологий, которые были, – логистики, маршрутизации, контроля за пациентами, подведения медицинских газов там, создания там временных лабораторий", – объяснил глава города.
Собянин заявил, что у Москвы большие шансы избежать повторного введения ограничений
Он также сообщил, что работодатели должны позаботиться о тестировании своих сотрудников на коронавирус. Мэр напомнил, что в столичных поликлиниках есть свободная запись на бесплатную сдачу ИФА-тестов, а с 16 июля – на ПЦР-тесты.
Собянин уточнил, что около 20% горожан имеет антитела к COVID-19. Собянин считает, что в условиях пандемии и отсутствия вакцины победить коронавирус можно будет только естественной иммунизацией населения.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в городе провели масштабное исследование распространения коронавируса среди людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой исследования стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших. По утверждению заммэра, среди контактных заражается каждый пятый.
За последние сутки в РФ выявлено 6 422 подтвержденных случая COVID-19, 1 708 не имели клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 746 369 случаев.
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