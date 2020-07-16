Коечный фонд для пациентов с коронавирусом сократился до 8 тысяч коек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в столице насчитывает 8 тысяч коек, половина из которых свободна, заявил Сергей Собянин.

По его словам, значительная часть временных госпиталей сохранится до тех пор, пока не появится массовая вакцина.

"Не потому, что у нас больниц в Москве мало, а просто мы сейчас большую часть больниц, которую мы зарезервировали, выводим. У нас в пике было где-то 23–25 тысяч коек, сейчас где-то около 8 тысяч. Половина из этих 8 тысяч коек свободна. Остальные мы вывели уже, и они начали оказывать плановую помощь", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Он добавил, что основной резервный фонд коек для борьбы с коронавирусом сохранят в случае увеличения количества выявленных больных. Собянин подчеркнул, что для создания высококачественных временных больниц был изучен опыт других стран.

"Мы изучили, во-первых, опыт всех стран, посмотрели, как они создавали эти госпитали временные, изучили лучшую практику, проанализировали около трех десятков крупнейших площадок в Москве, где это можно разместить, отобрали буквально несколько, которые подходили, переоборудовали их с учетом всех современных технологий, которые были, – логистики, маршрутизации, контроля за пациентами, подведения медицинских газов там, создания там временных лабораторий", – объяснил глава города.

Собянин заявил, что у Москвы большие шансы избежать повторного введения ограничений

Он также сообщил, что работодатели должны позаботиться о тестировании своих сотрудников на коронавирус. Мэр напомнил, что в столичных поликлиниках есть свободная запись на бесплатную сдачу ИФА-тестов, а с 16 июля – на ПЦР-тесты.

Собянин уточнил, что около 20% горожан имеет антитела к COVID-19. Собянин считает, что в условиях пандемии и отсутствия вакцины победить коронавирус можно будет только естественной иммунизацией населения.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в городе провели масштабное исследование распространения коронавируса среди людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой исследования стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших. По утверждению заммэра, среди контактных заражается каждый пятый.

За последние сутки в РФ выявлено 6 422 подтвержденных случая COVID-19, 1 708 не имели клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 746 369 случаев.