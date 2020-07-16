Врач рассказал о преимуществах ПЦР-теста на коронавирус

Фото: Агентство «Москва»/Сергей Ведяшкин

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал Москве 24 о преимуществах тестирования по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР). С 16 июля москвичей приглашают пройти его абсолютно бесплатно в городских поликлиниках.

"Коронавирус может протекать бессимптомно, и человек может даже не знать, что он болен. И такой человек может заразить других людей. ПЦР и ИФА выявляют заболевание на разной стадии, симптомов может еще не быть, а вот заболевание уже развивается в организме. Тестирования населения на текущем этапе очень важны", – объяснил он.





Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения ПЦР – это высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики, который позволяет выявить у человека возбудителей различных заболеваний как в острой и хронической стадии, так и задолго до того, как заболевание может себя проявить. Этот очень информативный метод по праву можно назвать достоянием современной диагностики.

Также Тяжельников подчеркнул, что комплексное применение ИФА- и ПЦР-тестирования в исследованиях позволяют получить полную картину по заболеваемости в городе.

С 16 июля взрослых москвичей приглашают пройти бесплатное ПЦР-тестирование на базе 162 городских поликлиник. Еще в 45 начинают работу специальные процедурные кабинеты только для детей. Записываться следует заранее, а при посещении при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

По словам Сергея Собянина, на данный момент в Москве делается в два раза больше тестов на коронавирус, чем в других российских регионах. Он добавил, что работодатели должны позаботиться о тестировании своих сотрудников.

С 27 мая горожане могут бесплатно сдать иммуноферментный анализ на наличие антител к коронавирусу.