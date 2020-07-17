В Москве заготовлено более тонны плазмы для лечения COVID-19

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В столице с начала апреля для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заготовили более тонны плазмы с антителами, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, донорами стали 1 788 переболевших жителей города. Более того, 215 горожан сдали кровь повторно.
"Мы благодарим всех, кто откликнулся – вы помогаете многим пациентам победить болезнь. В наших стационарах уже более 760 пациентам были назначены переливания, почти 500 из них уже успешно побороли заболевание и выписались из больниц", – рассказала вице-мэр.
Предварительные результаты исследования показали, что после переливания донорской плазмы шанс оказаться на ИВЛ в реанимации у среднетяжелых пациентов снижается на 63%. В то же время вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%.
"Сегодня мы знаем точно, что метод эффективен. Он был одобрен не только клиническим комитетом Москвы, но и министерством здравоохранения РФ. Доза, которую мы получаем от одного донора плазмы, может помочь двум-трем больным. Метод будет применяться до появления вакцины, что может занять месяцы – поэтому важно, чтобы у нас был достаточный запас плазмы реконвалесцентов", – сообщил главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов.
Он также рассказал, что плазма может применяться для создания препарата иммуноглобулина, поэтому у медиков появляется новая задача, справиться с которой могут помочь только доноры.
Стать донором может человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и при этом не имеющий хронических заболеваний. У него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Тем, кто выздоровел от COVID-19 и хочет сдать плазму крови, нужно обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16 ежедневно с 9:00 до 19:00. Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5 000 рублей за 600 миллилитров плазмы.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России зарегистрировано 114 тест-систем, нужных для диагностики коронавирусной инфекции. Она также подчеркнула, что диагностику осуществляют в 794 лабораториях.
Собянин поблагодарил доноров крови за вклад в сохранение здоровья москвичей
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