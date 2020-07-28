В ВОЗ не подтвердили сезонность коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что сезонный характер коронавируса нового типа в настоящий момент не находит подтверждения. Об этом сообщает ТАСС.
"Сезон, видимо, не влияет на передачу вируса", – сказала представитель ВОЗ.
Харрис обратила внимание на быстрое распространение инфекции в ряде стран в Северном и Южном полушарии. Она подчеркнула, что вирус может быстрее распространяться при несоблюдении социальной дистанции и большом скоплении людей.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России наблюдается устойчивое снижение числа новых случаев заболевания коронавирусом. По ее словам, коэффициент распространения инфекции R4 меньше 1.
До этого президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что достаточный для массовой вакцинации объем препарата от коронавируса может появиться в начале 2021 года. Он отметил, что разработка вакцины от COVID-19 занимает очень много времени. В частности, на наблюдение за антителами, вызванными вакциной, может уйти не менее полугода.
По последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировано более 16,1 миллиона случаев коронавирусной инфекции, более 646 тысяч человек скончалось. В России выявлено 823 515 случаев COVID-19, вылечились 612 217 человек, скончались 13 504.
Москва занимает 18-е место по количеству новых случаев коронавируса
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