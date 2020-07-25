В Минздраве спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в России осенью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Осенью в России ожидается подъем заболеваемости коронавирусом, однако он будет незначительным, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
По его словам, при формировании новых коллективов осенью, в частности, в школах и институтах, создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и COVID-19. В связи с этим подъем заболеваемости не исключен.
"Правильнее говорить не о второй волне, а о возможном подъеме заболеваемости в период сезонного повышения острых респираторных заболеваний", – цитирует специалиста ТАСС.
По последним данным ВОЗ, в мире выявили более 15 миллиона случаев коронавируса, свыше 628 тысяч человек умерли.
Всего за время пандемии в России зафиксировали свыше 800 тысяч случаев COVID-19, 13 046 человек скончались, более 588 тысяч выздоровели.
За месяц число новых случаев COVID-19 в Москве сократилось на более чем 20%
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