Вакцинация от коронавируса будет бесплатной – Собянин

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Сергей Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 1".

По словам мэра Москвы, процесс введения в обиход разработанных препаратов зависит от хода лицензирования со стороны министерства здравоохранения РФ.

"Когда – это зависит от Минздрава, от лицензирования вакцины, производства вакцины. Как только она появится, мы начнем прививочную кампанию. Вся вакцинация будет бесплатна. Вся амбулаторно-поликлиническая сеть будет на это работать", – объяснил Собянин.

Мэр подчеркнул, что предстоящей осенью большое внимание будет уделено вакцинации от гриппа. По словам Собянина, важно добиться того, чтобы обострения двух инфекционных заболеваний "не наложились" друг на друга по времени.

Как ранее рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Россия разрабатывает и тестирует 26 вариантов вакцин от коронавируса. Наиболее эффективные образцы будут оперативно вводиться во врачебную практику.

С 27 июля в Москве планируют начать тестирование вакцины от коронавируса, разработанной в центре "Вектор". Исследователи получили разрешение от Минздрава РФ на клинические испытания с участием добровольцев.

Другая вакцина, от НИЦ имени Гамалеи, проходит уже второй этап испытаний. Они будут завершены 3 августа, как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

