"Вектор" получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роспотребнадзор объявил, что первым добровольцам введут вакцину центра "Вектор" от коронавируса в понедельник, 27 июля.

В пресс-службе ведомства рассказали, что разработчики вакцины официально получили разрешение министерства здравоохранения России на клинические испытания препарата.

"Центр "Вектор" Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, первые добровольцы будут вакцинированы 27.07 в рамках протокола клинических испытаний", – уточнили в организации.

Ранее стало известно, что вторая фаза испытания российской вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦ имени Гамалеи, завершится 3 августа. Как объяснил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, первая стадия тестов прошла успешно.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Россия разрабатывает и тестирует 26 вариантов вакцин от коронавируса. Представитель кабмина подчеркнула, что наиболее эффективные варианты будут оперативно введены в оборот.

