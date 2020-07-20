В Российском фонде прямых инвестиций предложили вакцинировать каждого третьего россиянина

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В России необходимо вакцинировать от коронавируса порядка 50 миллионов человек, сообщает Газета.ру со ссылкой на заявление гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.
Каждый третий житель страны должен быть вакцинирован как можно скорее, считает Дмитриев.
"Всего, по нашей оценке, в Российской Федерации необходимо в ближайшее время вакцинировать 40–50 миллионов человек", – отмечает глава РФПИ.
Он отметил, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая в Институте имени Гамалеи, уже прошла первый этап клинических испытаний. Второй завершится 3 августа. В случае успешного исхода до конца года в России создадут более 30 миллионов доз вакцины, а в мире – более 200 миллионов доз.
К 2021 году будет создано 3 миллиарда доз на основе аденовирусных векторов, считает Дмитриев. Он также уверен, что Россия может обрести вакцину раньше других стран.
Ранее после вакцинации от коронавируса выписали вторую группу добровольцев. Степень тяжести поствакцинальных реакций была легкая.
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