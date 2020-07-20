В Сеченовском университете опровергли доступ элиты к вакцине от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Представители российской элиты не имели раннего доступа к вакцине от коронавируса. Об этом журналистам сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов

По его словам, применять вакцину до завершения официальных испытаний на обычных людях законодательно запрещено. О прецедентах неизвестно.

"Мы проводили доклинические и проводили клинические исследования. Препарат пока не зарегистрирован, о его регистрации предстоит принять решение министерству здравоохранения в ближайшее время. И только после регистрации он может быть доступен для полноценного применения. Поэтому все эти слухи и комментарии я могу оставить только на совести тех, кто это говорил. Возможно, это спекуляция", – приводит Агентство "Москва" слова Тарасова.

Ранее сообщалось, что политическая и деловая элита страны якобы имела доступ к вакцине от коронавируса, разрабатываемой в центре имени Гамалеи, с апреля 2020 года.

В министерстве здравоохранения заявили, что использовать вакцину вне исследований пока невозможно. В гражданский оборот вакцина не выпущена.