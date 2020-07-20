Вакцину от COVID-19 пока нельзя использовать вне испытаний – Минздрав

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Разработанная российскими учеными вакцина от коронавируса не может быть выпущена в гражданский оборот. Ее применение возможно пока только в рамках исследований, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, в России еще идут клинические испытания двух форм вакцины, которые разработали в исследовательском центра имени Гамалеи.

"Вакцину получали добровольцы, официально включенные в испытания. После завершения испытаний будет решаться вопрос ее государственной регистрации. На настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена, ее применение вне рамок клинисследований невозможно", – приводит РИА Новости слова Кузнецова.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что якобы в апреле топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам был открыт доступ к экспериментальной вакцине, которую разрабатывали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны, завершили в России. Из госпиталя имени Бурденко выписали последнюю группу добровольцев.