Сколтех выяснил, что коронавирус попал в Россию не из Китая

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Сколковский институт науки и технологий исследовал геномную эпидемиологию COVID-19 в России и выяснил, что вирус был ввезен в страну преимущественно из Европы, а не Китая, сообщает РИА Новости.
По данным пресс-службы Сколтеха, анализы проводились совместно с другими научными организациями: Центром наук о жизни Сколтеха, Высшей школой экономики, НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева и Институтом проблем передачи информации имени А. А. Харкевича под руководством профессора Сколтеха Георгия Базыкина. В основу исследования легли генетические анализы 211 образцов вируса. Их получили от пациентов на территории России в период с 11 марта по 23 апреля 2020 года.
"Сопоставляя генетические данные по вирусам, циркулирующим на территории РФ, с данными о передвижении населения, ученые сделали вывод, что вирусное разнообразие получено благодаря как минимум 67 независимым завозам вируса в разные города России в конце февраля – начале марта. Согласно полученным данным, в отличие от других стран, вирус был завезен в Россию не из Китая, а в основном из Европы", – опубликовано в результатах исследования.
Сообщается, что первые случаи завоза вируса в Россию, попавшие в страну в конце февраля – начале марта, не поспособствовали активному его распространению. Но в стране существует минимум девять вариантов вируса, который не обнаружен в других странах.
"Отдельное внимание ученые уделили вспышке инфекции в одной из больниц Санкт-Петербурга – НИИ имени Вредена, где заболело более 400 человек. Было установлено, что из больницы вирус распространился по городу, оказав некоторое влияние на эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге", – сообщает пресс-служба.
В мире зафиксировано более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончалось. В России выявлено 771 546 случаев COVID-19, вылечились 550 344 человека, скончались 12 342.
В столице после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 379 пациентов в столице за последние сутки.
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