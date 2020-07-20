В столичных больницах, вернувшихся к плановой работе, провели семь тысяч операций

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В 20 московских стационарах, которые вернулись к плановому режиму работы, уже провели семь тысяч операций. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Обязательным условием для работы врачей является тестирование на COVID-19. Спустя время сотрудники будут сдавать тест раз в неделю.

"Сейчас плановая помощь для горожан доступна по всем медицинским профилям: хирургии, травматологии, кардиологии, терапии, неврологии, ортопедии, сосудистой хирургии, эндокринологии, урологии, гинекологии и другим. Госпитализация осуществляется со строгим соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности", – поделилась Ракова.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в настоящее время койки в палатах располагаются на увеличенном расстоянии друг от друга. Палаты и другие помещения дополнительно проветривают и обеззараживают. В кулуарах доступны бесконтактные дозаторы и смесители для гигиены рук.

В больницах также продолжает действовать масочный режим. Запись пациентов ведется с временным интервалом не менее 15 минут.

Кроме этого, плановое лечение пациентов начинается только после подтверждения у них отрицательных результатов теста на коронавирус. До получения этой информации пациент располагается в отдельной палате.

Ранее Ракова рассказала, что с окончанием периода действия временных ограничений число обращений за пособиями по безработице сократилось почти на 90 процентов. На сегодняшний день количество обратившихся сократилось до 1200-1500 в день.