В Москве от коронавируса вылечились более 170 тысяч человек

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве выздоровели еще 543 пациента, которым ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 543 пациента", – заявила представитель мэрии.

Общее число людей, успешно прошедших процедуру лечения от COVID-19, теперь составляет 170 180 человек.

В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом напомнили, что выздоровевшие граждане могут сдать плазму, которую затем применяют в лечении других пациентов. Запись открыта по телефону горячей линии: 8 (495) 870-45-16. Донором могут стать люди не моложе 18 и не старше 55 лет без дополнительных противопоказаний.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у 60% столичных жителей создан коллективный иммунитет к коронавирусу. Градоначальник сравнил этот показатель с данными по Нью-Йорку и отметил, что в столице РФ процесс был замедлен для снижения нагрузки на систему здравоохранения.