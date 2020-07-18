В Москве от коронавируса вылечились более 170 тысяч человек

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Москве выздоровели еще 543 пациента, которым ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 543 пациента", – заявила представитель мэрии.
Общее число людей, успешно прошедших процедуру лечения от COVID-19, теперь составляет 170 180 человек.
В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом напомнили, что выздоровевшие граждане могут сдать плазму, которую затем применяют в лечении других пациентов. Запись открыта по телефону горячей линии: 8 (495) 870-45-16. Донором могут стать люди не моложе 18 и не старше 55 лет без дополнительных противопоказаний.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у 60% столичных жителей создан коллективный иммунитет к коронавирусу. Градоначальник сравнил этот показатель с данными по Нью-Йорку и отметил, что в столице РФ процесс был замедлен для снижения нагрузки на систему здравоохранения.
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